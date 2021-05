Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO), noua instanta de lupta impotriva fraudei in UE, isi va incepe activitatea la 1 iunie, cu mai multe luni de intarziere, a anuntat miercuri Comisia Europeana. "Suntem pe punctul de a lansa primul organism independent al UE pentru anchetarea si urmarirea penala a infractiunilor…

- Comisia Europeana (CE) a confirmat oficial miercuri ca Parchetul European (EPPO) iși va incepe activitatea la 1 iunie. „Ne aflam acum pe ultima suta de metri: suntem pe punctul de a lansa primul organism independent al UE pentru anchetarea și urmarirea penala a infracțiunilor care aduc atingere…

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a anuntat ca lansarea Parchetului European va deschide o noua etapa in istoria integrarii europene, iar principala misiune a acestui organism european este sa protejeze fondurile UE de infractori, informeaza Agerpres.Parchetul European, noua instanta…

- In privința PNRR, „am mers cu un plan supradimensionat” Victor Negrescu. Foto: negrescu.ro. Președintele Klaus Iohannis discuta, astazi, la Cotroceni, cu responsabilii din Guvern care lucreaza la Planul Național de Redresare și Reziliența. Autoritațile române încearca sa vada în…

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Certificatul de vaccinare european ar trebui sa fie gata de utilizare la 1 iunie, sustine vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, in contextul in care executivul UE urmeaza sa prezinte miercuri o propunere in aceasta privinta, informeaza…

- Ryanair, Easyjet si alte companii aeriene low-cost au trimis o scrisoare Comisiei Europene in care ii cer ca planul sau de a forta transportatorii sa utilizeze o anumita cota de combustibili sustenabili sa se aplice pentru toate zborurile, nu doar pe cele pe distante scurte, transmite Reuters.…