Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului. Protestul va avea loc, marti, de la ora 11.00. Sindicalistii vor picheta…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 pe Richter, a afectat centrul Marocului, potrivit presei internaționale. Aproape 300 de persoane au murit, iar peste 1.000 sunt spitalizate, au transmis, sambata dimineața, oficiali ai Ministerului marocan de Interne. Epicentrul seismului a fost la 71 km sud-vest…

- Vlad Pascu nu numai ca a fost depistat de polițiști in doua randuri, dar a fost inclusiv evaluat de specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog, structura aflata in subordinea Ministerului de Interne. Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina intr-un grup de opt tineri…

- Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr-un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa, citata de Agerpres. Cernihiv????????,…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 13 județe. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, duminica seara,…

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Dintre alimente, cele mai mari scumpiri in iunie au fost la zahar, cartofi, unt și oua. Singurul aliment care s-a…

- Procurorii Ioan Amariei și Cosmin Iordache, de la DNA Structura Centrala au reușit sa treaca de selecția pentru noile posturi de procuror european, alaturi de una din colegele de la DNA Timișoara, Lavinia Rus. Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a scos 17 posturi pentru aceasta selecție,…

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…