Stiri pe aceeasi tema

- O parcare destinata exclusiv bicicletelor s-a deschis in spatiul de parcare al Consiliului Judetean Timis. Alte astfel de parcari urmeaza sa fie construite si in alte locuri din oras. Proiectul este unul al Consiliului Judetean Timis, prin programul Velo Timis prin care se doreste incurajarea folosirii…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a anunțat, astazi ca ”de acum puteți sa veniți cu bicicleta la CJT pentru ca aveți unde s-o parcați in condiții excelente și in maxima siguranța. Inauguram prima parcare de biciclete ca-n Olanda, din Timișoara. Sunt incantat ca pașii pe care…

- Pregatirile artiștilor pentru marea finala Eurovision de la Torino au inceput cu turnee de promovare a pieselor pe scenele marilor orașe de pe harta Eurovision Song Contest (ESC). La scurt timp dupa castigarea Selectiei Nationale, buzoianul WRS a primit invitatii la evenimentele dedicate promovarii…

- Zi de sarbatoare, vineri la Palatul Administrativ in Timișoara. Consiliul Județean Timiș a sarbatorit trei decenii de activitate. De la primul președinte, Viorel Coifan, pana la cel actual, Alin Nica, aproape toți au fost prezenți, ei primind Trofeul Recunoștinței, pentru activitatea depusa in cadrul…

- Consiliul Județean Timiș pregatește Parcul Primaverii, eveniment conceput pentru a fi cel mai mare festival multicultural din regiune adus in fața publicului ca și contribuție speciala pentru Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Prima ediție a Parcului Primaverii va incepe in 15 aprilie, cu acces…

- Amatorii de deplasari pe doua roți vor avea parte și in continuare de o pista circulabila și intreținuta pe digul de pe malul Begai, de la podul Modoș din Timișoara pana la granița cu Serbia. Consiliul Județean Timiș a fost de acord sa preia partea de intreținere a acesteia, dar proprietarul nu se va…

- Dupa ce a avut succes cu Parcul Craciunului, acesta fiind vizitat de zeci de mii de persoane, Consiliul Județean Timiș repeta experiența cu Parcul Primaverii. Parcul Primaverii se va deschide la Muzeul Satului Banațean de la Padurea Verde in data de 14 aprilie. „Vom avea 11 zile cu activitați in care…

- In ultimele zile, zeci de ucrainieni au ajuns in satele din zona Lugojului. Mai multe firme de transport au organizat curse regulate spre Vama Siret – Timisoara sau Lugoj, zona de vest a tarii fiind aleasa de refugiati pentru faptul ca Banatul se afla departe de frontiera cu Ucraina si mai aproape de…