Cladirea Primariei Ocna Mureș, a Liceului Tehnologic și a Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, impreuna cu iluminatul public din localitate, ar putea fi alimentate in curand cu energie electrica obținuta din surse sustenabile. Un proiect finanțat prin fonduri norvegiene, aflat in implementare, prevede construirea unui sistem fotovoltaic on grid, format din peste 1.500 de panouri, pentru […] Citește Parc fotovoltaic, la Ocna Mureș. Va alimenta cu energie Primaria, Liceul Tehnologic, Școala „Lucian Blaga” și iluminatul public in Alba24 .