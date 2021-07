Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 10 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 148 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 31.531. In intervalul 09.06.2021 (10:00) – 10.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 148 de decese (80 barbați și 68 femei), ale unor pacienți…

- Dupa prima estimare de 5,1 pe scara Richter, instituțiile au revenit și i-au atribuit 4,7. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brasov, 84km N de Ploiesti, 108km SV de Bacau, 135km V de Galati, 135km V de Braila, 139km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 171km E de Sibiu,…

- Autoritațile anunța vineri 835 cazuri noi de coronavirus din peste 34.000 de teste și 105 decese. Un deces a fost intregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani. Pana astazi, 14 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.070.605 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).…

- In toate spitalele militare din Romania va fi posibila vaccinarea anti-COVID fara programare, incepand de sambata. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, persoanele cu varsta de peste 60 de ani care vor sa se vaccineze și au documente de identitate valabile se vor putea prezenta, incepand de sambata,…

- In ziua de 03 Mai 2021 la ora 01:47:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 124km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77km NE de Ploiești, 81km E de Brașov, 109km V de Braila, 111km…

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.042.521 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 963.840 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Un parc de aventura se construieste la Galati pe locul unei foste Uzine de Apa. Locul de agrement va avea, printre altele, pumptrack pentru sporturi cu role, labirint din gard viu, traseu downhill pentru biciclisti, tobogan si amfiteatru.

- 175 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, este vorba despre 86 barbati si 89 femei internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Botosani, Brasov,…