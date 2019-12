Paralizie electrică în MALTA - De unde apare problema care lasă maltezii fără curent electric Malta a suferit luni a doua pana totala de curent in mai putin de o luna, toate locuintele, magazinele si fabricile fiind private de electricitate, iar pe sosele producandu-se haos la orele de varf din cauza nefunctionarii semafoarelor, transmite Reuters, citata de AGERPRES. Compania de stat Enemalta a confirmat pana generalizata, cauzata, se pare, de o problema la cablul submarin care furnizeaza Maltei energie electrica dinspre Sicilia.



Pana de electricitate s-a declansat la putin timp dupa ora locala 08.00 (07.00 GMT), iar furnizarea a inceput sa fie reluata partial dupa ora locala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

