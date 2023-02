Paradox pe piața muncii: meseria nu mai e brăţară de aur?! N. D. Deși s-a spus mereu ca invatarea unei meserii e o sansa in plus pentru gasirea unui loc de munca, iar pe de alta parte ca si angajatorii sunt interesati sa angajeze diverse categorii de… meseriasi (ca sa nu mai spunem ca unii chiar ii aduc de peste mari si tari ), realitatea – inclusiv la nivelul județului Prahova – pare sa scoata in in evidența exact contrariul. Dovada ca, la nivelul județului, la inceput de an 2023, chiar categoria absolventilor de scoli profesionale si de ucenici nu se regasește intre persoanele active pe piata muncii, ci in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii ianuarie 2023, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,91 %, in creștere cu 0,06 pp decat cea din luna decembrie a anului 2022. Din totalul șomerilor inregistrați la finele lunii ianuarie 2023, respectiv de…

- Un numar de 102.093 persoane de peste 45 ani au fost incadrate in munca in 2022 ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat remis luni de Agentia Nationala…

- La sfarșitul lunii decembrie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5004 șomeri (din care 2618 femei), rata șomajului fiind de 3,04 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,83 %, in aceasta luna acest indicator a crescut…

- La sfarsitul lunii decembrie, rata somajului inregistrat la nivelul AJOFM Valcea a fost de 3,42 % .Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 4757 șomeri din care 2357 femei.Din totalul somerilor inregistrati in evidențele AJOFM Valcea, 1492 sunt beneficiari de indemnizatie de…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud erau inregistrați, la sfarșitul lunii noiembrie 2022, 4.882 șomeri, din care 2.497 femei, rata șomajului fiind de 4,34 %. Comparativ cu luna precedenta, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o creștere…

- N.Dumitrescu * Peste 5.000 de persoane și-au gasit un loc de munca Conform datelor Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca Prahova, rata șomajului inregistrata in luna noiembrie 2022 a fost de 2,25%. Asta inseamna ca rata șomajului ramane, in județul nostru, la final de an, sub cea inregistrata…

- La sfarșitul lunii noiembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.146 șomeri (din care 3.863 femei), rata șomajului fiind de 3,59%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,56%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…