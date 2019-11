Stiri pe aceeasi tema

- Primaria organizeaza in weekend mai multe evenimente dedicate Zilei Nationale a Romaniei, precum si deschiderii oficiale a Sarbatorilor de iarna. Manifestarile vor debuta sambata, la ora 12, cu inaugurarea monumentului dedicat Regelui Ferdinand I din fata Palatului Roznovanu. In seara aceleiasi zile,…

In acest an, Targul de Craciun din Timisoara cuprinde un amplu program artistic, care se va desfasura pe durata a 22 de zile de concerte, dar si...

- Prefectura Timiș a anunțat, astazi, care este programul complet al manifestarilor care vor avea loc de Ziua Naționala a Romaniei, la Timișoara. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, pe tot parcursul zilei vor fi organizate o serie de acțiuni. Intre orele 08.30 -09.00, la Monumentul Eroilor…

- În noaptea de sâmbata spre duminica, în jurul orei 2, polițiștii de frontiera de la Jimbolia, aflați în patrulare, au zarit doua siluete care se deplasau din Serbia catre România.

- Recent, in portofoliul de branduri disponibile in rețeaua companiei Iulius s-a adaugat Sizeer. Retailerul a inaugurat un magazin in primul proiect mixt din vestul țarii, Iulius Town Timișoara, și unul in Iulius Mall Suceava, reprezentand, in ambele cazuri, o noutate regionala. In Timișoara, Sizeer ocupa…

Accident grav in județul Bihor, pe DN 79, intre Oradea și Arad, in noaptea de vineri spre sambata. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite...

- Un polițist din Arad, aflat in exercitarea serviciului de supraveghere a traficului rutier in zona liceului din Radna, a observat o automacara care se deplasa pe sensul de mers Arad spre Deva, iar la o trecere de pietoni nu a oprit deși se impunea acest lucru. The post Un șofer dintr-un mare oraș din…

- Munca unei familii din localitatea aradeana Sanpaul s-a dus pe apa sambetei dupa ce locuința le-a fost cuprinsa de flacari. ISU Arad a intervenit la fața locului cu doua autospeciale de stingere, un ofițer și șapte subofițeri. „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la intreaga construcție,…