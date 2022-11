Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si aproximativ 120 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor participa…

- Duminica, 30 octombrie, se trece la ora de iarna: ora 4 dimineața devine ora 3 dimineața. Ceva care pentru unii a devenit un calvar, respectiv schimbarea orei, pentru alții nu exista! Vorbim despre oamenii fericiți din țarile in care nu se schimba ora! Pe continentul european, schimbarea orei – atat…

- In aceasta dimineata a inceput exercitiul MOBEX DJ-VL-22, pentru verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și a teritoriului pentru aparare de pe raza județului Dolj. Exercițiul are caracter de rutina. MOBEX DJ-VL-22 este planificat de Ministerul Apararii Naționale și Administrația Naționala…

- „In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi și ale art. 4, lit. f), pct. 9 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii,…

- Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, la Ateneul Roman, in data de 18 octombrie, informeaza frf.ro. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele tarilor-gazda, va fi organizat in Romania in doua orase,…

- Favoritele au obținut victorii importante in meciurile disputate joi in grupele Ligii A din UEFA Nations League. Surprizele serii au fost oferite de Luxemburg (remiza cu Turcia, in Liga C) și Republica Moldova (victorie cu Letonia, in Liga D).

- Ministerul Sanatații a anunțat luni ca a fost confirmat inca un caz de variola maimuței. Este vorba despre un barbat cu varsta de 41 de ani, din București.Starea lui de sanatate este buna și se afla in izolare.Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței 38 de pacienți.Primul…