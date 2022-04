Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele la meciul dintre Dinamo Kiev si Sporting Lisabona, care va avea loc joi 7 aprilie, de la ora 15:00, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, in optimile de finala ale competitiei de tineret UEFA Youth League, sunt disponibile gratuit online, pe site-ul bilete.frf.ro.…

- Cateva sute de persoane, romani si ucraineni, au participat, sambata, in Bucuresti, la un protest impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Participantii s-au adunat in jurul orei 16,00, in Piata Victoriei, dupa care, la ora 18,00, au plecat spre ambasada Rusiei, pentru a continua protestul la adresa…

- Prognoza meteo 21 martie – 18 aprilie 2022. Meteorologii anunța ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile țarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru prima parte a primaverii. Prognoza meteo pentru saptamana 21- 28 martie Valorile termice se vor situa…

- Meteorologii anunta ca, incepand de miercuri dimineata, vor fi ninsori moderate cantitativ si se va depune un strat nou de zapada, in Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare valabila de miercuri, de la ora 8.00,…

- Gabriela Firea a anunțat, miercuri, ca proiectul pe care l-a implementat in București, pe vremea cand era primar, privind decontarea fertilizarii in vitro (FIV), va fi extins la nivel national. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a transmis ca a avut deja o discutie cu ministrul Sanatatii,…

- Booking.com, platforma online de rezervari pentru cazare și calatorii, deschide in zona Tineretului din Bucuresti noul sau Centru de Excelenta. Sunt anunțate 700 de noi locuri de munca, generate direct de companie, anunta pe facebook primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, anunța bugetul.ro. „Veste…

- Victorie pentru echipa de handbal feminin CSM București, care a caștigat duminica partida cu RK Podravka, constand pentru etapa a 12-a, a Gupei B, din Liga Campionilor, cu scorul de 29-21 (19-10). Tigroaicele sunt calificate in optimile de finala, indiferent de rezultatele ultimelor 2 etape, insa au…

- Revenirea pe piata de birouri poate incepe cu adevarat din 2022, chiar daca va mai fi nevoie de cativa ani pana se va atinge un nivel comparativ cu perioada pre-pandemica, arata datele unui raport intocmit de Colliers. In ciuda pandemiei, cererea totala pentru spatii de birouri moderne a crescut cu…