Paracetamolul, vândut cu rația, după ce stocurile din farmacii au fost epuizate Stocurile de paracetamol din mai multe farmacii din țara au fost epuizate, dupa ce mulți medici specialiști au recomandat acest medicament ca fiind eficient in tratarea pacienților infectați cu coronavirus care prezinta simptome ușoare. Dupa ce stocurile de paracetamol din țara au fost epuizate, Colegiul Farmaciștilor a recomandat farmaciilor sa nu mai vanda mai mult […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

