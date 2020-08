Medicamentele contra durerii, cum ar fi paracetamolul, ibuprofenul și aspirina pot face mai mult rau decat bine daca sunt folosite in tratamentul pentru durerile cronice, au anunțat oficialii din domeniul sanatații din Marea Britanie. In proiectul noului plan facut de Institutului Național de Excelența in Sanatate și Ingrijire (NISA)medicilor li se solicita sa nu prescrie... Read More Post-ul Paracetamolul NU ar trebui prescris pentru tratarea durerilor cronice. Efectele nebanuite asupra organismului! apare prima data in TaBu .