- Viața Brigitte Sfat s-a schimbat extrem de tare cel puțin in ultimii doi ani. Bruneta a trecut de la lacrimile amare provocate de infidelitațile lui Ilie Nastase la liniștea venita odata cu mariajul cu Florin Pastrama. Cum arata afacerista in bucataria noului restaurant tip fast-food pe care l-a deschis?…

- Danuț Lupu (52 de ani) a fost, fara indoiala, un fotbalist de top, dar si un consumator pe masura. Cand dorea sa bea ceva, acesta nu se impiedica de „amanuntul” ca se afla in cantonament sau ca avea antrenament a doua zi. Timpul insa a trecut, iar cel care a lansat in fotbalul romanesc celebra zicala…

- Hans Klemm (62 de ani) si sotia sa, Mari Kano, au parasit Romania, dupa ce politicianul si-a incheiat mandatul de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Inainte de a parasi tara noastra, cei doi au fost protagonistii unui gest demn de toata lauda.

- El e cel mai tare antrenor din fotbalul romanesc, iar ea e o soferita indrazneata. Viviana, nevasta lui Mirel Radoi (38 de ani), a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in timp ce incalca legea, la volan.

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Renumit pentru faptul ca este un milionar excentric, Dan Nicorescu nu se dezminte! Recent, cunoscutul afacerist a iesit pe strada cu jumatate de milion de euro si a facut o aroganta incredibila.

- Incredibil, dar adevarat! In timp ce Gigi Becali nu se uita la bani atunci cand vine vorba de semenii sai, „fratele” acestuia se afla la polul opus. Teia Sponte, caci despre el este vorba, nu ii rasplateste nici macar pe oamenii care il ajuta atunci cand arde camasa pe el.