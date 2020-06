Stiri pe aceeasi tema

- Cum pana acum au stat timp de doua luni in case și abia daca au putut sa iasa pentru cateva momente sa ia aer, Nicu Paleru a decis ca e momentul pentru o plimbare alaturi de familie. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe cantarețul de muzica de petrecere in parc alaturi de soție și fiica.

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a iesit luni pentru prima oara in public dupa mai bine de doua luni, purtand o masca de protectie, la o scurta ceremonie de depunere a unei jerbe de flori la un monument dedicat fostilor combatanti americani, in apropiere de domiciliul sau, in aceasta zi…

- Chiar daca e afacerea lui, Florin Pastrama nu face mofturi atunci cand vine vorba de a sta in restaurantul fast-food pe care il deține alaturi de Brigitte! Soțul vedetei a fost surprins de Paparazzii SpyNews.ro chiar in plina zi, lucrand cot la cot cu personalul!

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Sunt informate ca COVID-19 afecteaza in parimul rand varstnicii, insa lipsa banilor le-a facut sa iasa in strada și sa vanda flori. Vorbim despre batranelele care, in aceasta perioada, in loc sa se protejeze de infecție acasa, sunt nevoite sa caștige un ban pe strada.…

- Cand vine vorba de omenie și acte de caritate, Gigi Becali nu mai ține cont de nimic, nici macar de regulile de cirucalație. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe latifundiarul din Pipera chiar in timp ce incalca legea in trafic.

- Totodata, acesta a vorbit si despre importanta uriasa pe care o are agricultura in aceste vremuri in care oamenirea este grav afectata de pandemia de coronavirus. Prințul de Wales a dezvaluit ca se menține vesel pe durata restricțiilor cu ajutorul videoclipurilor virale, situație despre care considera…

- Viorel Moldovan și soția, un adevarat exemplu in privința luptei impotriva Covid-19. Paparazzii Spynews.ro au pornit pe urmele celor doi, la cumparaturi, și ce au surprins... Sa vezi și sa nu crezi!

- Cand vine vorba de cumparaturi, Jador nu uita de stilul care il face de fiecare data remarcat, dar are grija și de sanatatea sa. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe celebrul manelist intr-un supermarket din București.