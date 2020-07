Stiri pe aceeasi tema

- Tunisia si Franta au inaintat Consiliului de Securitate o noua versiune a proiectului de rezolutie ce sustine apelul secretarului general al ONU din luna martie de a se pune capat ostilitatilor intre tarile aflate in conflict pentru a facilita combaterea pandemiei de COVID-19, informeaza marti AFP.…

- Cele 194 de tari membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), intre care Statele Unite si China, au adoptat marti o rezolutie care prevede o ''evaluare independenta'' a raspunsului agentiei ONU la pandemia de coronavirus, relateaza AFP. Textul rezolutiei aprobat…

- ​"Un virus microscopic ne-a adus în genunchi și înca nu știm ce sa facem." Astfel și-a început discursul secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în deschiderea lucrarilor Adunarii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) prin videoconferința. Adunarea se…

- Paralizia Consiliului de Securitate al ONU in fata pandemiei de COVID-19 este o rusine, a apreciat presedintele in exercitiu pentru luna mai al acestui organism, ambasadorul Estoniei, Sven Jurgenson, transmite AFP. Intrebat despre posibilitatea votarii unei rezolutii propuse de Tunisia si Franta si…

- Papa Francisc avertizeaza ca, în contextul epidemiei de COVID-19, nu trebuie sa uitam de lupta împotriva malariei, boala care ''ameninta miliarde de persoane din numeroase tari'', scrie AFP, citata de Agerpres.''În timp ce combatem pandemia de coronavirus,…

- Un grup de senatori republicani din SUA au cerut vineri Organizatiei Natiunilor Unite sa faca o evaluare independenta a raspunsului Organizatiei Mondiale a Sanatatii la pandemia cu noul coronavirus, afirmand ca OMS a dat dovada de o "remarcabila consideratie" fata de China, relateaza Reuters, citata…

- Antiviralul Remdesivir, produs de laboratorul american Gilead Sciences, nu a ameliorat starea de sanatate a bolnavilor de COVID-19, potrivit rezultatelor furnizate de unul dintre primele studii clinice ale acestui medicament folosit in China, in contextul in care multe tari pregatesc diverse scenarii…

- Cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat luni prin consens o rezolutie reclamand un "acces echitabil" la "viitoarele vaccinuri" impotriva COVID-19 si subliniind "rolul conducator determinant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii", pus sub