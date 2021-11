Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a numit joi prima femeie la conducerea Guvernatoratului Vaticanului, sora franciscana Raffaella Petrini, continuandu-și eforturile de a atinge o mai mare egalitate de gen in Biserica, relateaza AFP. In calitate de secretar general al guvernatoratului, calugarița italiana in varsta de 52…

- Crima la Constanta Tragedie in aceasta seara la Constanta O crima a avut loc pe strada Baraganului din Constanta Un barbat a omorat o femeie, apoi s a sinucis si el Potrivit surselor noastre, este vorba despre doi concubini: o femeie in varsta de 51 de ani si un barbat in varsta de 52 de ani.Acesta…

- 16 gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Este un nou record inregistrat in județ in pandemia de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1.155 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 12.429 persoane confirmate cu COVID-19…

- In urma exploziei de vineri dimineața din blocul VAE Apcarom, doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijri medicale. Este vorba despre o minora in varsta de 6 ani și o femeie in varsta de 65 de ani. „In urma exploziei, la U.P.U a S.J.U. Buzau au fost transportate doua victime: o femeie…

- O femeie din Georgia in varsta de 111 s-a vindecat de COVID-19 si a fost externata luni, dupa ce a petrecut 12 zile intr-un spital, au informat autoritatile locale, citate de EFE. "Pacienta, nascuta in 1910, se simte bine. A respectat toate recomandarile medicale si are o mare dorinta de recuperare",…

- Polițiștii din cadrul Municipiului Targoviște au fost solicitați sa intervina astazi, 20 august a.c. in cazul unui accident rutier petrecut Post-ul Targoviște: O femeie a fost acroșata de un șofer in varsta de 72 de ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .