- Papa Francisc soseste la Dublin, la 40 ani dupa calatoria triumfala a lui Ioan Paul al II-lea, pentru una dintre cele mai dificile vizite ale pontificatului sau. Motivul vizitei este Intalnirea Mondiala a Familiilor, prima dupa publicarea exortatiei "Amoris laetitia". Insa, cel mai mult va cantari tema…

- In cadrul primei sale vizite apostolice in Irlanda, prilejuita de cea de-a IX-a Intalnire Mondiala a Familiilor 2018, papa Francisc s-a intalnit sambata timp de o ora si jumatate cu opt victime ale abuzurilor comise de membri ai clerului - preoti si persoane din cadrul

- Dupa 39 de ani, Irlanda gazduieste din nou un lider al Bisericii Catolice. Papa Francisc a sosit sambata dimineata la Dublin pentru a inchide a IX-a Intalnire Mondiala a Familiilor, umbrita in acest an de dosarul preotilor pedofili.

- Peste 100.000 de persoane vor iesi pe strazile Dublinului sambata viitoare pentru a-l saluta pe papa Francisc, care va strabate capitala irlandeza in papamobil, potrivit politiei nationale (Garda), citata miercuri de EFE. Papa Francisc se va intalni la Dublin cu un grup de victime ale abuzurilor comise…

- Acel concert special, organizat in marja Festivalului Familiilor, va avea loc in Croke Park din Dublin pe 25 august, in timpul unei vizite de doua zile pe care suveranul pontif o va efectua in Irlanda. Peste 70.000 de persoane sunt asteptate la eveniment, au anuntat organizatorii. "Sa…

- Suveranul Pontif a aprobat modificarea Catehismului Catolic pentru a declara inadmisibila pedeapsa cu moartea și a declarat subliniind angajamentul Bisericii in a incuraja abolirea acesteia in intreaga lume. Introducerea interdicției in catehism ar putea fi viu criticata in țarile in care…

- Papa Francisc a facut apel duminica la reluarea dialogului in Nicaragua, confruntata de peste o luna de zile cu manifestatii sangeroase, apel lansat la incheierea rugaciunii Angelus in Piata Sf.Petru de la Vatican, relateaza AFP, informeaza Agerpres.''Ma alatur fratilor mei episcopi din Nicaragua…