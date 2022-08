Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți place sa joci paintball, atunci afla ca o poți face atat in București, cat și in imprejurimi. Paintball-ul este o fuziune perfecta intre distracție, strategie și forța fizica. Este un minunat joc de echipa extrem de intens și distractiv, potrivindu-se de minune ca activitate pe care o poți…

- O școala cu predare in trei limbi, romana, engleza și spaniola, se deschide in București in luna septembrie 2022. In anul școlar 2022 – 2023, școala trilingva va funcționa cu clase primare, 0 – IV, precum și cu grupe de gradinița. In perspectiva, școala va avea și clasele V – VIII, apoi și un liceu.…

- O creștere a numarului deceselor legate de variola maimuței prevede Biroul regional al OMS pentru Europa, dupa raportarea primelor trei decese provocate de aceasta boala in țari din afara Africii. Complicațiile severe ale acestei boli sunt totuși rare, subliniaza OMS. Doua persoane diagnosticate cu…

- In curand, asociația Tașuleasa Social va termina de amenajat cei 1.400 de kilometri de drum, care strabat practic țara. Intr-un interviu, Tibi Ușeriu a vorbit despre ce așteptari are de la acest traseu de drumeții, dar și despre dificultatea la care se așteapta in viitor: mentenanța. Intr-un interviu…

- Miercuri, Spania a inregistrat un total de 59 de cazuri noi de variola maimuței și urmeaza sa ia masuri, inclusiv comandarea de vaccinuri și antivirale printr-o achiziție realizata cu ajutorul Uniunii Europene. Un total de 59 de cazuri au fost detectate prin testul PCR, dintre care 20 confirmate prin…

- Sincer vorbind, nu mi-aș dori sa ma aflu in pielea prim- ministrului și nici a celorlalți diriguitori ai noștri, mai mari sau mai mici, aflați in cautarea unor mijloace care sa ne scoata din impas. Dupa cum este de neințeles cum e posibil ca de indata ce au ajuns pe un post mai acatarii, menit sa rezolve…

- Un caz de variola maimuței a fost confirmat la o persoana din regiunea Stockholm, a anunțat, joi, agenția suedeza pentru sanatate publica intr-un comunicat, transmite AFP. Persoana infectata ”nu este grav bolnava, dar primește ingrijiri”, explica autoritatea sanitara, subliniind ca nu se știe unde și…

- La Complexul Muzeal de Științele Naturii din Galați va avea loc in week-end o expoziție de minerale in care vor fi prezentate si oferite spre vanzare vizitatorilor peste 2000 de varietați de minerale din regiuni miniere renumite de la noi din țara, de la Baia Mare, din Banat sau din Munții Apuseni,…