Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu se compara cu senzația creata de sfarșitul unui capitol din viața, mai ales cand pe fundalul din fața se deruleaza viitorul spre care au visat, pentru care au muncit, spre care se apropie tot mai repede… Așa a fost ziua de 27 iulie pentru absolvenții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe…

- Cand Domnul vine la noi, El nu vine ca sa primeasca, ci sa se daruiasca: a spus papa Francisc la rugaciunea ”Ingerul Domnului”, recitata impreuna cu aproximativ 12 mii de romani și pelerini prezenți duminica la amiaza in Piața San Pietro. Dupa ampla meditație și rugaciunea ”Ingerul Domnului”, papa a…

- Azi, 27 iunie, maestrul Ștefan Petreuș a fost condus pe ultimul drum. Inmormantarea a avut loc in Glod, satul sau natal, de la ora 12.00. Indragitul artist a trecut la cele veșnice sambata, 25 iunie, la varsta de 82 de ani. Pe rețelele de socializare au curs, in aceste zile, numeroase mesaje de condoleanțe,…

- Actul normativ stabilește categoriile de bunuri și produse pentru care prețurile nu pot crește nejustificat The post Legea anti-specula, aprobata de Guvern: se vor stabili categorii de bunuri si produse pentru care preturile NU pot creste nejustificat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Vaticanul transmite ca fostul secretar de stat italian al Vaticanului, Angelo Sodano, a decedat, la varsta de 94 de ani. Cardinalul a indeplinit a doua cea mai importanta funcție in stat, in timpul pontificatelor papei Ioan Paul al II-lea, dar și al papei Benedict al XVI-lea. Papa Francisc a transmis…

- Astfel a evidențiat papa Francisc in alocuțiunea care a insoțit rugaciunea antifonului marian pascal „Regina Coeli”, din Piața San Pietro. Pornind de la Evanghelia liturgiei duminicii a 6-a a Paștelui, dupa sfantul Ioan, capitolul 14, Sfantul Parinte s-a oprit asupra cuvintelor rostite de Isus la Cina…

- Știi de ce am nevoie pentru piciorul meu? Puțina tequila, i-a raspuns Papa Francisc unui credincios in spaniola sub soarele Pieței Sfantul Petru, de la Vatican. Sfinte Parinte, sunteți un exemplu pentru toți viitorii preoți. Zambiți și sunteți vesel, in ciuda supararii și durerii. Gluma simpatica a…

- ”Am un ligament rupt, voi avea o intervenție cu infiltrații și se va vedea”: a spus papa Francisc intr-un interviu acordat cotidianului italian ”Il Corriere della Sera”. Interviul a fost realizat de directorul cotidianului, Luciano Fontana, și a fost publicat in ediția de marți, 3 mai 2022. ”De multa…