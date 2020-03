Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia care incearca lumea in aceasta vreme este cu siguranta o chemare la pocainta pe care Dumnezeu ne-o adreseaza tuturor, o chemare la revizuirea modului de viata caracterizat adeseori de lipsa de credinta in Dumnezeu, de iubire fata de aproapele si de responsabilitate fata de creatia lui Dumnezeu,…

- Dupa ce Guvernul a decis ca slujbele din biserici sa nu fie ținute cu mai mult de 100 de credincioși, episcopul Ignatie al Hușilor le recomanda credincioșilor sa respecte normale sanitare recomandate de autoritați și ii indeamna la responsabilitate, post si rugaciune intensa. Totodata, ierarhul are…

- Intr-un mesaj video, papa Francisc implora protecția Preacuratei Fecioare Maria a Iubirii Divine in contextul situației de urgența generata de noul Coronavirus. Mesajul video al pontifului va deschide Sfanta Liturghie celebrata miercuri, 11 martie a.c., la Sanctuarul Preacuratei Fecioare Maria a Iubirii…

- Papa Francisc, care și-a anulat toate aparițiile publice la Vatican, a sfatuit preoții sa mearga sa intalneasca oamenii infectați de coronavirus, in plina pandemie, in contextul in care Covid-19 a provocat peste 4.000 de decese la nivel mondial.

- Luni, 9 martie 2020, la amiaza, au intrat in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus. Astfel, sunt sistate cursele aeriene catre și dinspre Italia. De asemenea,…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depsit o suta de mii. Peste 3400 de oameni au murit, cei mai mulți in China. In Europa, numarul de cazuri crește de la o ora la alta și noi țari raporteaza imbolnaviri.

- O conferinta referitoare la economia mondiala din Italia, la care ar fi trebuit sa participe in aceasta luna si Papa Francisc, a fost amanata pentru luna noiembrie din cauza epidemiei de cloronavirus, au anuntat duminica organizatorii, transmite Reuters, citata de news.ro.Conferinta, organizata…

- Omenirea este la un pas de-a asista la inceperea unui razboi mondial, dupa ce SUA și Iran au intrat in conflict, dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani. Situația este atat de grava incat Papa Francisc a transmis un mesaj, la finalul rugaciunii Angelus celebrata in Piata Sfantul Petru de…