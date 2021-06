Stiri pe aceeasi tema

- ”Misterul de iubire și de glorie al Euharistiei, izvor de har și de lumina care lumineaza cararile vieții”. Papa Francisc celebreaza Sfanta Liturghie a solemnitații ”Trupul și Sangele Domnului” duminica, 6 iunie 2021, in bazilica Sfantul Petru. Celebrarea euharistica se incheie cu procesiunea finala,…

- Papa Francisc a primit in audiența luni, 31 mai a.c., delegația Federației italiene de baschet. Audiența a avut loc in Sala Clementina din Palatul Apostolic. Dupa ce a amintit partida jucata in 1955, in Piața San Pietro, in prezența papei Pius al XII-lea, pontiful a evidențiat ca practicarea sportului…

- 26 mai 2021 – Vatican News. ”Certitudinea de a fi ascultați” a fost in centrul noii cateheze despre rugaciune prezentata de papa Francisc la audiența generala de miercuri, 26 mai a.c., in curtea interioara ”Sfantul Damasus” din Cetatea Vaticanului cu participarea a sute de romani și pelerini. Organizatorii…

- Rugaciunea fața in fața cu distragerea atenției, ariditatea și lancezeala spirituala. La cateheza audienței generale de miercuri, 19 mai 2021, papa Francisc a continuat seria catehezelor despre rugaciune și a adus in atenție pericolele care ii amenința frumusețea și eficacitatea. Audiența s-a desfașurat…

- Papa Francisc s-a intalnit vineri, 14 mai a.c., cu membri ai asociației franceze de cercetași „Scouts Unitaires de France”. Intalnirea a avut loc in Sala Clementina din Palatul Apostolic și a fost prilejuita de implinirea a 50 de ani de la inființarea asociației, scrie vaticannews.vaCetatea Vaticanului…

- Papa Francisc a lansat sambata un apel la actiune spirituala. Initiativa sa face referire la un „maraton de rugaciuni”. Acesta va fi transmis din 30 de sanctuare din intreaga lume, noteaza mediafax. Papa Francisc, sustinator al vaccinarii contra COVID-19 ii indeamna pe oameni sa se roage,…

- La audiența generala de miercuri, 28 aprilie 2021, papa Francisc a continuat seria catehezelor despre rugaciune și a vorbit despre meditație. Audiența generala s-a desfașurat in biblioteca Palatului Apostolic din Cetatea Vaticanului și a fost transmisa live in streaming pe canalul Youtube Vatican Media.…

- Joi, 22 aprilie 2021, papa Francisc l-a primit in audiența pe ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirțan, cu ocazia vizitei de ramas bun. Diplomatul roman a fost numit in funcție de președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, pe 5 august 2016. Cetatea Vaticanului –…