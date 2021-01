Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a criticat duminica pe cei care au plecat in vacanta in strainatate pentru a scapa de restrictiile impuse pe timpul pandemiei de coronavirus, spunand ca acestia trebuiau sa dea dovada de o mai buna constientizare a suferintelor celorlalti, informeaza Reuters, conform agerpres.ro.…

- Papa Francisc i-a criticat, duminica, pe cei care, din dorința de a scapa de restricții, au plecat in strainatate de sarbatori. Suveranul Pontif a spus ca oamenii ar fi trebuit sa arate mai multa sensibilitate fața de suferința altora, informeaza Reuters, citata de news.ro.„Nu s-au gandit la cei care…

- Papa Francisc a transmis un mesaj de Anul Nou, in ciuda faptului ca nu a putut oficia liturghia dedicata Fecioarei Maria, care este celebrata in fiecare an de Vatican in ziua de 1 ianaurie. Suveranul Pontif le-a transmis credincioșilor din toata lumea ca 2021 va fi un an și i-a indemnat pe toți sa aiba…

- Guvernul ceh a anuntat luni reinstaurarea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii (23:00 - 5:00), precum si reinchiderea restaurantelor si barurilor din tara incepand de vineri, incluzand Craciunul, dupa o crestere semnificativa a contagierilor cu coronavirus, informeaza AFP, Reuters si EFE.…

- Din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri și de decese Covid-19 in landul german Bavaria s-a luat decizia ca masurile restrictive sa fie prelungite pana la inceputul anului viitor. Restricțiile in Bavaria vor fi prelungite pana pe data de 5 ianuarie 2021. Bavaria este landul german care a inregistrat…

- Din cauza numarului de infectari cu noul coronavirus care se menține in continuare crescut, Germania a luat decizia sa prelungeasca carantina parțiala pana pe 20 decembrie. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a hotarat impreuna cu liderii celor 16 landuri ca restricțiile sa fie prelungite pe teritoriul…

- Papa Francisc a purtat marti pentru prima data masca la o slujba publica, cand impreuna cu alti lideri religiosi a participat la Roma la o intalnire internationala de rugaciune pentru pace, relateaza Reuters.Suveranul Pontif a purtat o masca alba in timpul slujbei oficiate la Bazilica Santa Maria din…