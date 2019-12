Stiri pe aceeasi tema

- O ceremonie plina de spirit a avut loc la Vatican. Liturghia in cadrul careia catolicii sarbatoresc nasterea lui Iisus Hristos a fost oficiata de Papa si a durat aproximativ o ora si jumatate.

- Papa Francisc a sarbatorit masa de ajunul Craciunului in bazilica Sf. Petru din Roma, potrivit The Sun. Aceasta este una dintre cele mai importante ceremonii din liturgia Bisericii Catolice. Slujba, care sarbatorește nașterea lui Isus Hristos a inceput la ora 22:30 (20:30 GMT) și a durat aproximativ…

- ”Preacuviosi si Preacucernici Parinti,Iubiti credinciosi si credincioase, La sarbatoarea Craciunului praznuim taina Nasterii Pruncului Iisus Hristos din Fecioara Maria si, prin aceasta, taina binecuvantarii parintilor si a copiilor. Felul in care Sfintii Evanghelisti Matei (1,…

- O bucata de lemn din ceea ce este cunoscuta a fi ieslea in care s-ar fi nascut Iisus a ajuns in orasul Betleem, ca dar din partea Papei Francisc. Evenimentul a dat startul sezonului Craciunului in localitatea in care a venit pe lume Christos, transmite agenția Reuters, citata de Mediafax.

- Papa Francisc a oferit un prânz pentru 1.500 de persoane lipsite de posibilitați materiale la Vatican, duminica, dupa ce a oficiat slujba de Ziua Mondiala a Saracilor, o sarbatoare catolica instituita în 2016, relateaza Mediafax.Meniul prânzului, la care a participat si papa…

- Fost handbalist si antrenor la Petrolul Teleajen, Lucian Nicolae s-a stins din viata, la varsta de 63 de ani. Nascut pe 31 ianuarie 1956, la Ploiesti, acesta a fost elev al Scolii Nr. 11 (actuala Scoala Generala „Florin Comisel”) si a absolvit Liceul de Chimie, primind diploma de tehnician laborant.…

- Liderii opozitiei au anuntat marti ca au strans numarul necesar de semnaturi pentru ca motiunea de cenzura sa treaca. Inclusiv cativa parlamentari PSD ar fi promis ca vor pune umarul la debarcarea Vioricai Dancila. Motiunea ar urma sa fie citita saptamana viitoare si votata la inceputul lunii octombrie.…