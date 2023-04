Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a oficiat la Vatican slujba de Vinerea Mare in Biserica Sfantul Petru, dar nu a participat la tradiționala procesiune din Vinerea Mare din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, anunța Rador.Vaticanul a precizat ca Suveranul Pontif, in varsta de 86 de ani, a urmarit procesiunea…

- Papa Francisc, care a fost externat weekendul trecut in urma unei bronsite, nu va conduce devotiunea "Drumul Crucii" din cauza vremii nefavorabile, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters.Pontiful, in varsta de 86 de ani, va participa in continuare la slujba din Vinerea Mare in Bazilica…

- Pelerinii creștin ortodocși sunt așteptați, in Vinerea Mare, la procesiunea Drumul Crucii. Procesiunea va porni de la Biserica Ortodoxa „Sf. Nicolae” Centru Lupeni. Anual, in Vinerea Mare are loc „Drumul Crucii”, singurul pelerinaj ortodox din Romania care strabate muntele Straja, pana la…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, a parasit sambata spitalul din Roma unde fusese internat miercuri din cauza unor probleme respiratorii. „Sunt inca in viata”, a glumit suveranul pontif in fata numerosilor credinciosi si jurnalisti adunati in fata spitalului Gemelli din Roma. Francisc a coborat…

- Papa Francisc va fi externat sambata, 1 aprilie, de la spitalul Gemelli din Roma, unde este internat cu „bronșita infecțioasa”, existand astfel posibilitatea sa ia parte la slujbele organizate in Saptamana Pastelui, a anunțat vineri, 31 martie, un important cardinal din cadrul Bisericii Catolice, citat…

- Papa Francisc, internat de miercuri la Roma , urmeaza un tratament cu antibiotice pentru „bronsita infectioasa” si care a dus la o „imbunatatire semnificativa” a starii sale de sanatate, a anuntat joi echipa medicala de la spitalul Gemelli, relateaza AFP. Papa de origine argentiniana, in varsta de 86…

- Noaptea pe care Papa Francisc a petrecut-o in spitalul Gemelli din Roma a fost „linistita”, a declarat joi, 30 martie, o sursa de la Vatican, la o zi dupa ce Suveranul Pontif a fost internat pentru o infectie respiratorie , transmite Reuters . Potrivit agenției de știri italiene ANSA, personalul medical…

- Papa Francisc, 86 de ani, a ajuns miercuri, 29 martie, la spitalul Gemelli din Roma, pentru a efectua mai multe teste care au fost „programate”, potrivit unui comunicat transmis de Vatican, citat de Reuters. „Sfantul Parinte se afla la spitalul Gemelli din aceasta dupa-amiaza pentru unele controale…