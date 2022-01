Papa Francisc l-a felicitat pe reporterul care l-a surprins in timp ce era in vizita intr-un magazin de discuri din Roma, glumind: ghinionul meu. Vizita papei de marți seara (11 ianuarie) ar fi trebuit sa fie fara presa, dar Javier Martinez-Brocal de la agenția de știri de televiziune Rome Reports se afla in zona, l-a vazut și evident nu putea rata momentul. L-a filmat pe papa Francisc cu smartphone-ul și a postat pe Twitter. Filmul a devenit viral, transmite Euronews. Intr-o scrisoare trimisa joi ziaristului Martinez-Brocal, papa l-a felicitat pentru ca și-a facut meseria, deși s-au luat toate…