- Joi, 22 aprilie 2021, papa Francisc l-a primit in audiența pe ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirțan, cu ocazia vizitei de ramas bun. Diplomatul roman a fost numit in funcție de președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, pe 5 august 2016. Cetatea Vaticanului –…

- La cateheza audienței generale de miercuri, 21 aprilie 2021, papa Francisc a continuat seria reflecțiilor dedicate rugaciunii creștine și a vorbit despre importanța rugaciunii orale. Papa a facut o pledoarie pentru frumusețea și simplitatea rugaciunii orale, a acelei rugaciuni rostita cu voce tare…

- Duminica, 25 aprilie 2021, papa Francisc va relua hirotonirea preoților in dieceza Romei. Printre cei noua diaconi care vor primi sacramentul preoției se afla un tanar originar din Romania, fiul unei familii de imigranți, care a urmat formarea preoțeasca la Roma. Cetatea Vaticanului – Adrian…

- In 2021 se implinesc 16 ani de cand Benedict al XVI-lea a fost ales ca Episcop al Romei, Succesor al Sfantului Apostol Petru. Dupa un pontificat de aproape opt ani, ”umilul lucrator in via Domnului” s-a retras de la conducerea Bisericii in 2013. A implinit recent 94 de ani și continua slujirea rugaciunii…

- Sfantul Parinte a transmis un mesaj video participantilor la conferinta internationala on-line, cu titlul "O politica inradacinata in popor" (A Politics Rooted in the People), organizata de Centrul Teologia si Comunitatea, din Londra, si desfasurata joi, 15 aprilie a.c. Subiectele dezbatute se inspira…

- Papa Francisc a condus, in Biblioteca din Palatul Apostolic, rugaciunea antifonului marian pascal „Regina Coeli” in a doua zi de Pasti, chemata „Lunea ingerului”, deoarece in aceasta zi se aminteste intalnirea ingerului cu femeile care s-au dus la mormantul lui Isus (cf Mt 28, 1-15). In alocutiunea…

- Cu o cateheza liturgica despre patima, moartea și invierea lui Isus, papa Francisc a continuat astazi seria audiențelor generale de miercuri. In Saptamana Sfanta, pontiful a facut o lectura spirituala a misterelor care formeaza nucleul incandescent al Bisericii și al vieții creștine. ”In multe situații…

- Papa Francisc a ajuns vineri, 5 martie a.c., in Irak, unde va ramane timp de trei zile. La sosire, in primul discurs, rostit la Palatul Prezidential din Bagdad, adresat presedintelui tarii, membrilor Guvernului si ai Corpului Diplomatic, autoritatilor, precum si reprezentantilor societatii civile, pontiful…