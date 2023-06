Papa Francisc își trimite cardinalii la Kiev, într-o ultimă încercare de a opri războiul Cardinalul italian Matteo Zuppi, insarcinat de Papa Francisc cu o misiune de pace in incercarea de a ajuta la incheierea razboiului din Ucraina, a plecat luni spre Kiev pentru o vizita de doua zile in cursul careia va avea discutii cu autoritatile guvernamentale, relateaza Reuters. Vaticanul a anuntat vizita lui Zuppi, pe care multi observatori o vad drept un efort dificil, intr-un scurt comunicat in care se precizeaza ca scopul principal este “de a asculta cu atentie autoritatile ucrainene cu privire la posibilele modalitati de a ajunge la o pace justa si de a sprijini gesturile umanitare ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

