- Papa Francisc a condus aseara o procesiune fara precedent a Drumului Crucii, in piața goala a Bazilicii Sfantul Petru. Pentru credincioși, toate momentele au fost transmise in direct pe internet.

- Papa Francisc a surprins inca o data. A intrat in direct prin telefon in timpul unei emisiuni difuzate la televiziunea naționala italiana Rai Uno. Jurnaliștii discutau in studio despre ce se va intampla in zilele de Paște la Vatican. – Alo? Buna seara, Lorena! Ce mai faci? – Papa Francisc! Bun gasit!…

- Papa Francisc a spus ca, in acest zile, se gandește la Domnul rastignit și la numeroasele povești ale oamenilor rastigniți de aceasta pandemie. „Ma gandesc la medicii, asistentele, maicile, preoții care au murit pe front, ca soldații. Și-au dat viața din iubire", a adaugat Papa. Citeste…

- Papa Francisc i-a binecuvantat pe oamenii de pretutindeni, in contextul pandemiei de coronavirus. De regula binecuvantarea Urbi et Orbi o da numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se intampla doar in ziua alegerii sale ca urmas al Sfantului Apostol Petru, in ziua de Pasti si in ziua de Craciun. Contexul…

- Suveranul Pontif spune ca traieste cu amaraciune la Vatican momentele grele prin care trece intreaga planeta, aflata in lupta cu pandemia de coronavirus. "Aici se plange si se sufera. Din aceasta situatie, putem iesi doar impreuna. Sa ne uitam la cei de langa noi cu spirit de solidaritate", a spus Papa…

- Un copil a fost in centrul atentiei la audienta generala, tinuta de Papa Francisc. In timpul ceremoniei de la Vatican, micul enorias a urcat pe scari si s-a plimbat prin fata Suveranului Pontif si a cardinalilor.

- Papa Francisc a adus un omagiu sambata, la Vatican, pescarilor care curata marea recuperand deseurile prinse in plasele lor in vederea reciclarii acestora si a indemnat ca acest model sa fie preluat in intreaga lume, relateaza AFP potrivit Agerpres. "As dori sa-mi exprim recunostinta pentru curatarea…

