Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a indemnat duminica pe credinciosi de rugaciunea Angelus sa-si indeplineasca datoria de cetateni si sa-si plateasca darile catre stat, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Papa Francisc a precizat ca platirea impozitelor este o datorie a cetatenilor, alaturi de respectarea legilor statului.…

- Duminica a 20-a dupa Rusalii (Invierea fiului vaduvei din Nain) Luca 7, 11-16„In vremea aceea S-a dus Iisus intr-o cetate numita Nain si impreuna cu El mergeau ucenicii Lui si multime mare. Iar cand S-a apropiat de poarta cetatii, iata scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, si ea ...

- Viața este prea frumoasa și prea scurta ca sa o irosesti cu frica, indoiala si incercarea de a-i mulțumi pe alții. 1.Nu va mai temeți – Frica este bariera pentru cei slabi și piatra de temelie pentru cei puternici. Simte frica și du-te sa o intalnești. Moartea vine pentru toata lumea, cu totii vom muri,…

- Papa Francisc isi va relua incepand cu 2 septembrie traditionalele audiente generale de miercuri in prezenta publicului, intr-o curte inchisa a Palatului apostolic si nu in Piata Sf. Petru, a anuntat miercuri Vaticanul, relateaza AFP.Audientele de miercuri, care nu au mai avut loc in public…

- Papa Francisc a avertizat miercuri asupra „patologiilor sociale” care ameninta omenirea în timpul actualei pandemii de coronavirus, precum „individualismul”, si a atras atentia ca fara colaborare si ajutorarea celor nevoiasi „nu vom putea vindeca lumea”, relateaza…

- „In vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus intr-un munte inalt, de o parte. Și S-a schimbat la fața inaintea lor și a stralucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au facut albe ca lumina. Și, iata, Moise și ...

- Preasfințitul Parinte Ieronim Sinaitul a oficiat duminica Sfanta Liturghie la Patriarhie și a predicat despre legatura dintre lumina și viața, ca esența a dumnezeirii. Mantuitorul i-a vindecat pe orbii din Capernaum cu același cuvant cu care a creat și lumina la Facerea lumii: „Fie!” Aceasta porunca…