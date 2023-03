Stiri pe aceeasi tema

- Valabilitatea permiselor de conducere se va extinde la 15 ani. Vor fi digitale iar reinnoirea se va putea face online Valabilitatea permiselor de conducere s-ar putea extinde de la 10 la 15 ani. Legea ar urma sa se aplice in intreaga Uniune Europeana, iar documentele ar urma sa devina digitale astfel…

- Papa Francisc, dupa 10 ani de conducere a Bisericii Catolice, a vorbit despre un eventual motiv de demisie. Care este motivul pentru care Suveranul Pontif ar face acest lucru. Papa Francisc implinește, luni, 13 martie, 10 ani de cand conduce Biserica Catolica. Și, pentru prima data, Bergoglio indica…

- Cardinalul Karol Wojtyla, fostul papa Ioan Paul al II-lea, era la curent cu cazuri de pedofilie in Biserica Catolica poloneza inainte de a fi ales suveran pontif in 1978, potrivit unei anchete jurnalistice prezentate duminica, cu marturii in sprijin, de televiziunea privata poloneza TVN. Autorul investigației…

- „Cu profunda durere, am aflat despre plecarea din aceasta lume, dupa o indelungata suferinta pe care a indurat-o cu mult curaj, a celui ce a fost al 265-lea episcop al Romei, Papa emerit Benedict al XVI-lea, o venerabila si bine-cunoscuta personalitate contemporana. Impartasim durerea Sanctitatii Voastre…

- Patriarhul Bisericii Ordoxe Romane, PF Daniel, a precizat ca se roaga la Domnul Iisus Hristos sa odihneasca sufletul fostului papa Benedict al XVI-lea, „o venerabila si bine-cunoscuta personalitate contemporana". „Cu profunda durere, am aflat despre plecarea din aceasta lume, dupa o indelungata suferinta…

- Vaticanul a confirmat miercuri ca fostul papa Benedict al XVI-lea, in varsta de 95 de ani, se afla intr-o stare de sanatate precara, precizand ca teologul german ramane sub supraveghere medicala și ca a fost vizitat de actualul pontif, papa Francisc. „Pot sa confirm ca in ultimele ore a avut loc o agravare…