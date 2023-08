Papa Francisc: „Dezinformarea este primul păcat al jurnalismului” In cadrul unei intalniri la Vatican, cu o delegație de gazetari italieni, papa Francisc s-a referit la ceea ce numim fake news și la ”dezinformare”, pe care o considera ”primul pacat al jurnalismului”. Dezinformarea este unul dintre pacatele jurnalismului, care sunt in numar de patru: dezinformarea, cand un jurnalist nu informeaza sau informeaza greșit; calomnia, folosita uneori; defaimarea, care este diferita de calomnie, dar care distruge; și al patrulea pacat este placerea pentru scandal, a explicat suveranul pontif in fața gazetarilor. Papa Francisc a recomandat jurnaliștilor ”sa nu se lase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

