- Prim-ministrul ucrainean, Denis Smihal, a numit situatia de la Mariupol ”cea mai mare catastrofa umanitara” de la invazia Rusiei – si poate cea mai mare catastrofa a secolului, deoarece orasul-port din sud-est se confrunta cu un bombardament constant din partea fortelor ruse, transmite CNN. In același…

- Papa Francisc a anuntat ca intalnirea sa planificata in luna iunie cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril, a fost anulata, deoarece in acest moment „ar putea crea multa confuzie”, insa Suveranul Pontif a declarat ca „este dispus sa faca orice pentru a opri razboiul” din Ucraina, iar Vaticanul…

- Guvernul ucrainean a cerut, joi, deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea celor circa 500 de soldati ucraineni raniti si a aproximativ 1.000 de civili care se afla la Mariupol in interiorul combinatului siderurgic Azovstal asediat de fortele ruse, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Romanii se tem mai mult de cresterea preturilor la alimente, la combustibil, la energie, electrica si la gaze decat de razboiul din Ucraina, arata datele unui sondaj CURS. Conform sondajului, 69% dintre romani ar prefera un venit mic si sigur, in timp ce 23% prefera un venit mai mare, chiar daca este…

- Papa Francisc a criticat, joi, cresterea cheltuielilor pentru aparare ale statelor occidentale in urma invaziei ruse in Ucraina, calificand-o drept „o nebunie”. Papa spune ca trebuie gasita o noua cale de echilibrare a puterii mondiale, relateaza Reuters. Razboiul din Ucraina este un produs al „vechii…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Papa Francisc a efectuat, vineri, o vizita la Ambasada Rusiei, in apropiere de Sfantul Scaun, pentru a-si ”manifesta ingrijorarea fata de razboiul” din Ucraina, anunta Vaticanul, relateaza AFP. Suveranul Pontif s-a intalnit cu ambasadorul rus Aleksandr Avdeiev timp de ”peste o jumatate de ora”. Papa…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…