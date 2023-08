Papa Francisc: Decesele migranților, ”o rană deschisă în umanitatea noastră” Decesele migranților in Mediterana sunt o ”rana deschisa in umanitatea noastra”, a declarat papa Francisc, duminica, in Piața Sf.Petru, transmite AFP. La rugaciunea saptamanala Angelus, suveranul pontif a spus ca se roaga pentru cele 41 de persoane dispaute saptamana trecuta, potrivit marturiilor a patru supraviețuitori salvați din valuri și aduși pe insula italiana Lampedusa. Papa Francisc a amintit ”cu durere și rușine” cifrele Organizației internaționale pentru migranți (OIM), care a inregistrat cel puțin 2.060 de migranți disparuți in Mediterana de la inceputul anului Ruta morții Peste 1.800… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

