- Papa Francisc a criticat duminica la Vatican, in timpul slujbei ”Angelus”, atitudinea egoista si specula in cadrul societatilor, transmite agentia DPA. ”O societate centrata pe interese si nu pe persoane este o societate care nu genereaza viata”, a spus Suveranul Pontif in fata a cateva sute de credinciosi…

- Papa Francisc face apel la pace si dialog in Cuba dupa izbucnirea protestelor fara precedent extinse la nivel national in tara condusa de comunisti, informeaza News.ro. In predica sa de duminica, Suveranul Pontif le-a spus credinciosilor din Piata Sf. Petru: „Sunt apropiat de oamenii…

- Papa Francisc va rosti duminica traditionala rugaciune „Angelus” din camera sa de spital, acolo unde este internat dupa intervenția chirurgicala pe care a suferit-o recent. Papa rostea in mod tradițional aceasta rugaciune de la o fereastra a Palatului Apostolic din Piata Sf. Petru. Suveranul pontif,…

- Papa Francisc, care a fost operat la colon, va recita rugaciunea Angelus (Ingerul Domnului) duminica din camera sa de spital și nu de la o fereastra a Palatului Apostolic din Piața Sf. Petru, a anunțat vineri, 9 iulie, purtatorul de cuvant al Sfantului Scaun. „Duminica viitoare, Angelus va fi recitata…

- Papa Francisc, care a fost operat la colon, va rosti duminica traditionala rugaciune "Angelus" din camera lui de spital, nu de la o fereastra a Palatului Apostolic din Piata Sf. Petru, a anuntat vineri purtatorul de cuvânt al Sfântului Scaun, potrivit AFP. Suveranul pontif,…

- Papa Francisc a descris Marea Mediterana, pe care refugiatii si migrantii aflati in situatii disperate incearca sa o traverseze cu regularitate in speranta unei vieti mai bune, drept „cel mai mare cimitir din Europa”, relateaza dpa si AFP. Suveranul Pontif, care atrage frecvent atentia asupra situatiei…

- Papa Francisc s-a declarat îndurerat duminica dupa descoperirea a 215 schelete de copii pe terenul unei foste scoli catolice pentru elevi indigeni din Canada si a cerut respectarea drepturilor si a valorilor culturale ale populatiilor amerindiene, scrie Reuters, citata de Agerpres.Totusi,…