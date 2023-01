Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a criticat vineri, cu prilejul liturghiei Epifaniei Domnului, confortul societatii moderne, care, in opinia suveranului pontif, este nociv, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Trupul neinsuflețit al papei Benedict al XVI-lea ramane in bazilica Sfantul Petru incepand de luni, 2 ianuarie 2023, pana miercuri, 4 ianuarie a.c., pentru reculegerea și salutul credincioșilor. Inmormantarea papei emerit are loc joi, 5 ianuarie a.c., la ora 9.30, in Piața San Pietro. Trupul neinsuflețit…

- Vaticanul a publicat duminica primele fotografii cu trupul fostului papa Benedict al XVI-lea, care a incetat din viata sambata, la varsta de 95 de ani. Funeraliile fostului suveran pontif vor avea loc joi. Papa Francisc l-a pomenit pe Benedict al XVI-lea in slujba de duminica, celebrata in bazilica…

- Ianuarie 2023 te va incuraja sa reflectezi la situatiile in care ai fost, in timp ce iti creezi o strategie pentru ceea ce ai dori sa abordezi in anii urmatori. In timp ce anul va incepe cu un ritm extrem de lent, poate fi de fapt destul de placut sa te predai si sa mergi cu fluxul, mai degraba decat…

- Papa Francisc l-a salutat duminica dimineata pe „iubitul papa” Benedict al XVI-lea, predecesorul sau care a incetat din viata sambata la varsta de 95 de ani si ale carui funeralii le va oficia joi, informeaza Agerpres, care preia AFP. „Astazi il incredintam pe iubitul papa emerit Benedict al XVI-lea…

- Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti este si va fi 'o institutie de fala' a culturii romanesti si reprezinta locul in care oamenii 'isi primenesc sufletul, isi bucura existenta', afirma managerul institutiei, actorul Mircea Rusu, in contextul aniversarii, pe 31 decembrie, a 170 de ani…

- Papa Francisc a dezvaluit intr-un interviu pentru ABC ca, dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie ce va fi folosita daca, intr-o zi, probleme grave si permanente de sanatate vor face imposibila indeplinirea sarcinilor sale. Suveranul Pontif a implinit sambata 86 de ani si pare sa…

- Papa Francisc a dezvaluit intr-un nou interviu ca, dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie care va fi folosita daca, intr-o zi, probleme grave si permanente de sanatate ii vor face imposibila indeplinirea sarcinilor sale, scrie news.ro. Francisc, care a implinit sambata 86 de ani…