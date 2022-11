Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat ca va opri de marți exporturile de energie electrica catre Uniunea Europeana dupa atacurile Rusiei cu rachete asupra infrastructurii energetice de luni.Decizia afecteaza țarile din UE dar și Republica Moldova. Romania este implicata in exporturile ucrainene…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta ‘crime de razboi’ care incalca Carta ONU. ‘Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…

- Papa Francisc a spus a afirmat ca Dumnezeu nu ghideaza religiile catre razboi, o critica implicita la adresa Patriarhului ortodox rus Kirill, pe care nu l-a numit explicit, dar care susține invadarea Ucrainei și a boicotat o conferința a liderilor credincioși care are loc in prezent in Kazahstan și…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime