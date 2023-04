Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, a parasit sambata spitalul din Roma unde fusese internat miercuri din cauza unor probleme respiratorii. „Sunt inca in viata”, a glumit suveranul pontif in fata numerosilor credinciosi si jurnalisti adunati in fata spitalului Gemelli din Roma. Francisc a coborat…

- Papa Francisc, internat la spital, se simte mai bine. La spital, Suveranul Pontif lucreaza, citește ziarele și se roaga.A trecut o noapte de odihna liniștita pentru Papa Francisc, la spital, a servit micul dejun și a urmat o dimineața de citit ziarele și de reluat munca. De asemenea, Papa s-a rugat…

- Papa Francisc, internat de miercuri la Roma, urmeaza un tratament cu antibiotice pentru o bronsita infectioasa, a anuntat, joi, echipa medicala de la spitalul Gemelli. Tratamentul a dus la o „imbunatatire semnificativa” au informat medicii.

- Aceasta spitalizare a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca miercuri dimineata papa Francisc a participat la audienta generala din Piata Sfantul Petru de la Vatican, in timpul careia a aparut zambind, salutand credinciosii din "papamobil".

- Papa Francisc sufera de o infectie respiratorie si va trebui sa petreaca „cateva zile” in spital pentru tratament, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat, dupa ce suveranul pontif, in varsta de 86 de ani, a fost dus la spital cu dificultati de respiratie. Papa are un plaman parțial extirpat de la varsta…

- Papa Francisc sufera de o infectie respiratorie si va trebui sa petreaca cateva zile in spital pentru tratament, a anuntat Vaticanul intr un comunicat emis miercuri, pe fondul ingrijorarilor pentru starea pontifului in varsta de 86 de ani, relateaza joi Reuters.Papa Francisc a fost transportat la spitalul…

- Dupa ce fotografia falsa cu Papa Francisc imbracat intr-o geaca alba de lux a facut inconjurul lumii, autorul trucajului crede ca folosirea Inteligenței Artificiale in editarea pozelor cu celebritați este periculoasa. Imaginea cu „geaca papala” a fost postata pe Reddit și Facebook, generand rapid un…

- Papa Francisc a facut un anunț de ultim moment. Suveranul pontif a decis sa mearga intr-o vizita in cele doua țari care se razboiesc, Rusia și Ucraina. Scopul acestuia sunt tratativele de pace. Ce a declarat Papa Francisc in urma cu puțin timp.