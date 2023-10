Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și Papa Francisc au discutat duminica despre razboiul dintre Israel și Hamas, potrivit Casei Albe, in timpul caruia Biden a condamnat atacul Hamas, afirmand in același timp necesitatea de a proteja civilii din Gaza.„A discutat despre recenta sa vizita in Israel și…

- Papa Francisc a deplans duminica "situatia umanitara grava" din Fasia Gaza, scena ciocnirilor dintre Israel si militia islamista Hamas, si a denuntat bombardarea unui spital anglican si a unei biserici ortodoxe, transmite EFE, conform Agerpres."Dragi frati si surori, din nou gandurile mele sunt la…

- Cel putin o suta de protestatari au ocupat miercuri o cladire a Congresului SUA pentru a cere alesilor si administratiei presedintelui Joe Biden sa faca presiuni pentru o incetare a focului in Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden va pune „intrebari dificile” in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters, preluat de…

- Casa Alba a anuntat marti ca Joe Biden nu se va mai deplasa in Iordania in cadrul calatoriei sale in Orientul Mijlociu, informeaza The Guardian, citat de news.ro.Decizia lui Joe Biden de a anula escala planificata in Iordania dupa o vizita in Israel vine dupa ce Iordania a anulat summitul cvadripartit…

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP.

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, cu privire la pregatirea de catre SUA a pilotilor ucraineni pentru a opera avioane de lupta F-16, pregatire care va incepe in luna septembrie, a anuntat Casa Alba.“Presedintii Biden si Zelenski au discutat despre…