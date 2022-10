Papa Francisc a denunțat „scenariul sumbru de astazi, in care, din pacate, planurile liderilor puternici ai lumii nu țin cont de aspirațiile drepte ale popoarelor”, la un eveniment ecumenic de miercuri, care a inclus o rugaciune pentru pace la Colosseumul din Roma, Italia, informeaza EuroNews . Papa Francisc a criticat marți amenințarea cu un razboi nuclear in Ucraina și a deplans faptul ca vede cum pacea este „calcata in picioare” in Europa. „Astazi, de fapt, amenințarea a ceea ce ne temeam și speram sa nu mai auzim niciodata este evidenta: utilizarea armelor nucleare, care, chiar și dupa Hiroshima…