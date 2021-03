Stiri pe aceeasi tema

- ”Sa taca armele! Raspandirea lor sa fie limitata, aici si peste tot!”, a tunat vineri Papa Francisc, care a denuntat ”barbariile smintite” ale Statul Islamic (SI) si coruptia care submineaza Irakul, o tara sfarsiata de 40 de ani de violenta, al carei ultim episod este ascensiunea gruparii jihadiste,…

- Vadim Krasnoselski, liderul nerecunoscutei republici transnistrene, a revenit cu o noua postare in care a dat credit Romaniei pentru livrarea in regiune a primelor doze de vaccin. In urma cu o zi, el dezinformase intr-o postare pe rețelele sociale, spunand ca respectivele doze ar fi fost livrate de…

- Agenda celei de-a 33-a calatorii apostolice internaționale a pontificatului are ca motto cuvintele pe care Isus le spune discipolilor sai: ”Voi toți sunteți frați” (Matei 23,8). In prima zi a vizitei, vineri, papa are programate intalniri, la Bagdad, cu primul ministru irakian și cu președintele țarii,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) a comunicat Prefecturii Capitalei incidenta de 3,05 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori pentru Bucuresti in ultimele 14 zile, raportata in bilanțul de la ora 13:00, fapt pentru care se fac demersuri pentru convocarea Comitetului Municipiului Bucuresti…

Tanarul s-a urcat pe acoperișul cladirii și a discutat, mai bine de trei ore, cu trei negociatori - doi barbați și o femeie, care au incercat sa il convinga sa coboare. Tanarul era cunoscut ca fiind consumator de droguri.

- O expozitie foto-documentara prezinta comori din epoca bronzului descoperite prin Neamt, intre ele fiind si cateva vase trece confectionate din aur. „Comori ale epocii bronzului din colectiile Complexului Muzeal National Neamt“ este titlul unei expozitii foto-documentare adusa in atentia publicului,…

Cel mai flexibil grup pe lignit din sistemul romanesc, grupul energetic nr. 6 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, a inregistrat aproximativ 5.506 ore de funcționare fara intrerupere, ultimul paralel cu Sistemul Energetic Național fiind realizat in data de 17.07.2020.