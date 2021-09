Papa cere bisericii să prioritizeze victimele abuzurilor și nu propria reputație "Doar privind in fata adevarul acestor acte de cruzime si cautand cu umilinta iertarea victimelor si supravietuitorilor va putea Biserica sa-si gaseasca drumul", a declarat papa intr-un mesaj video inregistrat pentru o conferinta pe tema protectiei copilului desfasurata la Varsovia, la care participa reprezentanti ai bisericii si profesionisti laici din 20 de tari.Papa a mai sustinut ca penitenta fata de aceste crime ale trecutului trebuie sa se transforme intr-o cale concreta spre reforma, atat pentru a preveni abuzuri ulterioare dar si pentru a le oferi oamenilor increderea ca vor urma schimbari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

