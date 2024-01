Pantone a desemnat culoarea anului 2024: Peach Fuzz, referința PANTONE 13-1023. Un roz cu nuanțe portocalii moi, care ar trebui sa apara in curand in magazinele de moda și de design interior. „In timp ce se concentreaza pe experiența umana de imbogațire și hranire a minții, a corpului și a sufletului, este, de asemenea, o piersica discret sofisticata și contemporana, cu o profunzime a carei ușurința blanda este discreta, dar de impact, aducand frumusețe in lumea digitala. Poetica și romantica, o nuanța de piersica curata cu o vibrație vintage, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz reflecta trecutul, dar…