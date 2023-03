Panouri fotovoltaice, montate la Iulius Town Timișoara Iulius este singura companie de pe piata de real estate din Romania care implementeaza in toate proprietatile sale, dezvoltate și operate, un amplu proiect ce vizeaza sporirea autonomiei energetice prin instalarea de panouri fotovoltaice. Grupul gestioneaza intregul proces, de la proiectare si achiziție de echipamente, la montaj și punere in funcțiune a infrastructurii, care ulterior […] Articolul Panouri fotovoltaice, montate la Iulius Town Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IULIUS este singura companie de pe piata de real estate din Romania care implementeaza in toate proprietatile sale, dezvoltate și operate, un amplu proiect ce vizeaza sporirea autonomiei energetice prin instalarea de panouri fotovoltaice. Grupul gestioneaza intregul proces, de la proiectare si achiziție…

- IULIUS este singura companie de pe piata de real estate din Romania care implementeaza in toate proprietatile sale, dezvoltate și operate, un amplu proiect ce vizeaza sporirea autonomiei energetice prin instalarea de panouri fotovoltaice. Grupul gestioneaza intregul proces, de la proiectare si achiziție…

- IULIUS este singura companie de pe piata de real estate din Romania care implementeaza in toate proprietatile sale, dezvoltate și operate, un amplu proiect ce vizeaza sporirea autonomiei energetice prin instalarea de panouri fotovoltaice. Grupul gestioneaza intregul proces, de la proiectare si achiziție…

- IULIUS este singura companie de pe piata de real estate din Romania care implementeaza in toate proprietatile sale, dezvoltate și operate, un amplu proiect ce vizeaza sporirea autonomiei energetice prin instalarea de panouri fotovoltaice. Grupul gestioneaza intregul proces, de la proiectare si achiziție…

- 3 lucruri pe care trebuie sa le știi daca vrei sa iți montezi fotovoltaice in 2023 Daca 2022 a produs multa neliniște in randul consumatorilor din cauza crizei energetice, reprezentanții ENSYS, unul dintre cei mai importanți furnizori de sisteme fotovoltaice la cheie din Romania, se așteapta ca anul…

- Formația Garaboncias a activat in Timișoara intre anii 1976 și 1981, sub egida Casei de Cultura a Studenților. Grupul realiza in mod regulat inregistrari la Televiziunea Romana, precum și la Casa de discuri Electrecord. Intr-un timp relativ scurt dupa inființare, grupul a ajuns printre cele mai bine…

- NEPI Rockcastle, principalul investitor și dezvoltator de proprietați comerciale din Europa Centrala și de Est, anunța demararea procedurii de „Achiziție și instalare sistem fotovoltaic de acoperiș cu putere instalata de 1,150 kWp pentru Aurora Mall Buzau”. Obiectul procedurii il reprezinta achiziția,…

- NEPI Rockcastle, principalul investitor și dezvoltator de proprietați comerciale din Europa Centrala și de Est, anunța demararea procedurii de „Achiziție și instalare sistem fotovoltaic de acoperiș cu putere instalata de 1,150 kWp pentru Aurora Mall Buzau”. Obiectul procedurii il reprezinta achiziția,…