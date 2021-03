PSD Lugoj cauta solutii sa amane votarea bugetului. Buciu trece la “urgente” drumurile si se pune pe treaba

Lugojenii sunt din ce in ce mai afectati de faptul ca orasul nu are buget iar lucrarile propuse de administratia Buciu nu pot fi demarate. In lipsa de bani, gunoaiele si gropile… [citeste mai departe]