- Cel mai nou reality show ce ii are ca protagonisti pe Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf revine duminica, de la 19:45, la Antena Stars cu un nou episod in care telespectatorii vor putea urmari imagini in exclusivitate de la petrecerea organizata in Dubai de ziua de nastere a Anamariei.

- Anamaria Prodan surprinde din nou. De data asta, impresara a fost invitata in cadrul Observatorului de la Antena 1, pentru a vorbi despre reality show-ul „Prodanca și Reghe. Prețul succesului”, care se va difuza in curand pe post.Inainte sa intre in platou, vedeta a postat o imagine pecontul de socializare…

- Show-ul TV „Prodanca și Reghe. Prețul succesului” are premiera duminica, 9 februarie, de la ora 19:45, la Antena Stars. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf vor fi din nou protagoniștii unei emisiuni TV. Episodul inaugural cuprinde secvențe din noua casa achiziționata in Dubai, dar și momente neștiute…

- Novak Martinovic (34 de ani), fostul fundaș al celor de la FCSB, a intrat astazi, prin Skype, la emisiunea GSP Live, moderata de Costin Ștucan. Sarbul, fotbalist extrem de apreciat de ultrașii roș-albaștrilor, a avut in perioada petrecuta in „Ghencea” un conflict cu Laurențiu Reghecampf, disensiuni…