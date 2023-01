Stiri pe aceeasi tema

- Un copil roman stabilit in Italia impreuna cu parinți a fost impins in fața unui tren in mișcare de doi adolescenți. Motivul ar fi fost gelozia unuia dintre ei, suparat din cauza unor mesaje trimise de baiatul roman unei fete, informeaza Ziare.com. Agresorii, in varsta de 14, respectiv 15 ani, l-au…

- Agresorii, in varsta de 14, respectiv 15 ani, l-au batut, iar apoi l-au impins in fața unui tren in gara din Seregno. Unul dintre cei doi era nervos pe roman fiindca schimbase mesaje cu fosta lui iubita. De asemenea, mama acestuia a declarat ca fiul ei primea deja mesaje de amenințare de cateva zile,…

- Imaginile șocante ale baiatului impins sub tren in Seregno, au fost surprinse de camerele du supraveghere de pe peronul garii unde a avut loc atacul. Fiul de 14 ani al unei romance e victima unei tentative de omor careia i-a supraviețuit miraculos. Atenție, imaginile cu un puternic impact emoțional…

- Miercuri seara, fiul unei romance a fost atacat la gara de un tanar de 14 ani și unul de 15 ani. „Greșeala” lui, potrivit investigațiilor, a fost aceea de a fi trimis mesaje unei fete curtata de unul dintre atacatori. Au 14 și 15 ani și, conform reconstituirii polițiștilor din Echipa Mobila a Poliției…

- Pompierii vasluieni au intervenit, sambata dimineața, intr-un apartament din municipiul Barlad și a salvat un copil in varsta de un an și 9 lni, ramas blocat in locuința situata la etajul 2, informeaza Vremea Noua . Alarma a fost data chiar de mama copilului, care a sunat la 112, dupa ce a ieșit din…

- Romanii care vor sa mearga la munca in strainatate ar trebui sa faca aceste lucruri.1)Sa aiba bani la ei de dus și intors in caz ca la fata locului gasesc altceva decat li s-a promis.2)Sa aiba bani pt cel puțin 3 zile in caz ca vor ajunge in strada cum au ajuns și alții.3)Sa-si instaleze pe telefon…

- Odata cu apropierea sfarșitului anului 2022, oamenii incep sa iși puna ordine in obiectivele pentru noul an. Potrivit unui sondaj realizat de platforma sociala de investiții eToro, in 2023 prioritațile principale sunt sanatatea, finanțele, dezvoltarea personala și cea profesionala. Respondenții romani…

- Diaspora romaneasca este formata din milioane de oameni, care sunt in continuare in contact cu cei dragi din țara. Un studiu realizat de Google a incercat sa afle cum pastreaza aceștia legatura cu Romania, iar cautarile pe Google și clipurile de pe YouTube sunt in topul preferințelor. Ca in fiecare…