Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au ajuns la spital, in șoc hipotermic, dupa ce au cazut, sambata dupa-amiaza, in Dunare, langa orașul Galați. Barca in care erau s-a rasturnat, iar una dintre victime a reușit sa sune la 112 in timp ce se afla in apa, potrivit Mediafax.Incidentul s-a produs in timp ce persoanele…

- Potrivit IPJ Maramureș, accidentul a avut loc la intersecția bulevardului București cu strada Culturii, din Baia Mare.In accident au fost implicate doua mașini, iar una a fost proiectata pe trotuar, unde a lovit trei pietoni."Din primele informații, se pare ca șoferul unei mașini nu a respectat culoarea…

- 13 persoane care au ajuns la Galați venind din China au fost plasate in carantina la domiciliu. Este vorba despre opt romani și cinci chinezi.Cele 13 persoane trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului. Acestea…

- MOLDOVA NOUA – Politistii de frontiera din orasul de pe Clisura au observat, pe directia kilometrului fluvial 1.067,2, o ambarcatiune cu doua persoane care efectua manevre specifice pescuitului interzis! „Imediat, o patrula a s-a deplasat la fata locului cu o ambarcatiune din dotarea sectorului, cele…

- Un barbat de 69 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns intr-o intersectie din Galati fara sa respecte semnificatia indicatorului ”Cedeaza trecerea”, acrosand un alt autoturism care circula regulamentar.

- A fost panica, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Galați. 20 de persoane au fost evacuate din cladire și alte șase au fost transportate la spital, dupa ce un brad de Craciun a luat foc intr-o garsoniera, relateaza Mediafax.Pompierii au fost alertați sa intervina miercuri…

- Doua persoane au murit, doua sunt in coma si o alta a fost ranita usor in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN 25, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un tanar, de 22 ani, din comuna Pechea, care circula cu autoturismul…

- Optsprezece persoane au fost evacuate, luni seara, dintr-un bloc din Galati, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-una dintre locuinte. Trei persoane au fost intoxicate cu fum, iar o alta a suferit un atac de panica.