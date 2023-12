Panică la Universitatea Nevada din Las Vegas. Mai multe victime după un atac armat Studenții, profesorii și angajații de la Universitatea Nevada din Las Vegas au trecut prin momente de panica, miercuri dupa-amiaza. Mai multe victime s-au raportat la unitatea de invațamant dupa un atac armat. Mai multe victime raportate la Universitatea Nevada din Las Vegas intr-un atac armat. Suspect gasit mort Intr-o prima faza, Poliția americana a avertizat ca este posibil sa existe ”mai multe victime” intr-un atac armat raportat in campusul Universitații Nevada din Las Vegas. Oficialii au mai spus ca victimele au fost raportate in jurul pranzului la Frank / Estella Beam Hall, cunoscuta și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

