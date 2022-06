Panică la un mare parc de distracţii: 3.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu Peste 3.000 de persoane au fost evacuate vineri din parcul de distractii Puy du Fou situat in centrul Spaniei din cauza unui incendiu violent izbucnit in apropiere, informeaza AFP. "Avand in vedere incendiul care a izbucnit pe un teren adiacent Puy du Fou, conducerea parcului a decis sa evacueze locul si sa anuleze spectacolul nocturn din motive de securitate", se arata intr-un comunicat. In total, "2.500 de vizitatori si 700 de angajati", precum si "200 de pasari si 55 de cai" au fost evacuati, se precizeaza in comunicat. Nicio persoana nu a fost ranita si nimeni nu s-a aflat in pericol, a adaugat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

