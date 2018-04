Panica la Galati: Se vinde combinatul? Mii de familii si o intreaga industrie ar fi afectate

Stiri pe aceeasi tema

- Datele personale a "pana la 2,7 milioane" de utilizatori europeni ai Facebook ar fi putut fi transmise "in mod inadecvat" societatii britanice Cambridge Analytica (CA), a anuntat vineri Comisia Europeana, citand o cifra ce i-a fost comunicata de reteaua sociala, informeaza AGERPRES, citand AFP.Citeste…

- Grupul ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati (fostul SIDEX), pentru a compensa preluarea Ilva (Italia), cea mai mare otelarie din Europa, scrie Reuters, care noteaza ca decizia de vanzare a unor active din Europa este menita sa raspunda ingrijorarilor Comisiei Europene privind…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private”…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea, intr-un comunicat…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Comisia Europeana face primii pași spre implementarea programului prin intermediul caruia intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Potrivit Euronews, Bruxelles-ul…

- In timp ce Comisia Europeana a initiat in ultimii doi ani investigatii ale unor companii farmaceutice privind preturile excesive practicate de acestea in Europa pentru medicamente din sfera oncologiei sau epilepsiei, sanctionandu-le pentru majorari ale preturilor cu pana la 2.600%, in Romania asistam…

- Actuala organizare administrativ-teritoriala si-a atins limitele si chiar este o frana majora in dezvoltarea tarii, a declarat, la Buzau, vicepresedintele Partidului National Liberal Victor Paul Dobre, deputat de Galati si responsabil pentru Regiunea de Sud-Est. El a spus ca subiectul unei noi organizari…